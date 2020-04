Fotboll Piteå IF får inte fortsätta sitt spel i Svenska Cupen. Nu ställs resten av turneringen in. "Utifrån hur läget ser ut just nu så är det inte konstigt alls", säger sportchefen Leif Strandh.

PIF besegrade den damallsvenska nykomlingen Uppsala med 4–0 på hemmaplan i den första matchen. När PIF i mars var på väg till den andra mot Mallbacken borta kom beskedet att all cupfotboll stoppades på grund av coronavirusets spridning. PIF som flugit ner till Arlanda och satt i bussen mot Värmland fick vända om och åka hem. | Nu står det klart att varken matchen mot Mallbacken eller hemmamötet mot Örebro blir av. Svenska Fotbollförbundet har utifrån en majoritet av klubbarnas önskemål beslutat att ställa in fortsättningen av cupspelet. Någon segrare kommer inte att koras. – Vi ser inga konstigheter med beslutet. Nu får vi ju inte ens spela matcher, säger Leif Strandh. När damallsvenskan kan starta vet ingen. – Utifrån att vi ska få in 22 matcher där så är det tufft att peta in fyra cupmatcher till. Jag tror att skaderisken skulle bli ganska stor, säger Strandh. Lördag skulle PIF ha mött Morön i en träningsmatch på bortaplan. Men den är inställd. Tills matcher är tillåtna får laget träna på själv. Till skillnad mot för många andra länder finns i Sverige inget förbud mot gemensamma träningar. Men samtidigt finns en rekommendation från myndigheterna om att minska antalet närkamper under träningarna. – Vi följer rekommendationerna som finns och försöker minska närkampsspelet, sedan är allt alltid en tolkningsfråga, säger Leif Strandh.