Det här blir Nilssons tredje säsong i Piteå. Under förra säsongen stod han för fem poäng på de 22 matcher som han hann spela. Nu är forwarden redo för revansch.

– Jag känner att försäsongen har varit bra och jag känns redo för det som komma skall, säger Nilsson

När Piteå tog sig till kvalserien mot Hockeyallsvenskan under säsongen 2017/18, gjorde Nilsson tre mål och två assist under densamma. Tidigare har han representerat Hammarby IF och SK Lejon, båda i division ett.

– Vi vet att han har hög kapacitet och har fin skridskoåkning i sig samt en bra förmåga att vinna närkamper högt upp i banan. Dessutom har han sinne för att placera sig på rätt ställe när det hettar till framför målet, säger sportchef Jonatan Glader i ett pressmeddelande.