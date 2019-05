Det blev ingen ny storseger mot Sydkorea. I stället slutade VM-genrepet på Gamla Ullevi med bara ett mål.

Bara ett godkänt mål i alla fall.

Domaren verkade dock tvärsäker både när Stina Blackstenius nickmål i den första halvleken och Sydkoreas replik i den andra dömdes bort.

Till slut lyckades dock Sverige få hål på Sydkorea. Efter ett fint samarbete med Fridolina Rolfö på tilläggstid lyckades Piteåanfallaren Madelen Janogy bredsida in segermålet.

– Fantastiskt kul. Att man får komma in och avgöra. Jag har bra självförtroende, säger Janogy i C More.

– Det var en fantastiskt bra passning av Fridolina.

In i det sista såg det annars ut som att två bortdömda mål var det enda som publiken på Gamla Ullevi skulle få se.

Sverige öppnade piggt och skapade också de bästa målchanserna. Efter drygt 20 minuter fick Sverige en hörna, som Blackstenius nickade i mål. Nicken föregicks dock av en rörig situation i straffområdet och målet dömdes bort för gruff.

Men även Sydkorea, som liksom Sverige ska spela VM i Frankrike, inledde bra. Bland annat satte Chelseastjärnan Jo So-Yun det svenska försvaret på prov ett par gånger.

Det blev också några tidiga räddningar för Hedvig Lindahl, som såg lugn och trygg ut trots att hon varit petad i Chelsea under våren.

Den svenska förstamålvakten var dock chanslös när Lee Geum-Min petade bollen i mål i början av den andra halvleken. Men även det målet blev bortdömt, efter en väldigt knapp offside.

Sydkorea hade sedan en mycket bra period i mitten av den andra halvleken, där Lindahl fick ytterligare chanser att skaka av sig ringrosten.

När lagen möttes i en inofficiell match (3 gånger 30 minuter) i Båstad i tisdags vann Sverige med 4–0. Förbundskaptenen Peter Gerhardsson hade dock förutspått ett vassare Sydkorea i fredagskvällens landskamp och fick rätt.

Samtidigt fick Gerhardsson ställa över några viktiga kuggar i den förmodade startelvan, eftersom Caroline Seger har vissa ryggbesvär och Nilla Fischer varit sjuk.

I stället fick Nathalie Björn och Julia Zigiotti Olme varsin halvlek på Segers position, medan Amanda Ilestedt fick vikariera i drygt 65 minuter innan Fischer till slut byttes in på sin mittbacksplats.

Matchen var Sveriges sista landskamp inför VM, där i tur och ordning Chile (11 juni), Thailand (16 juni) och USA (20 juni) väntar i gruppspelet. (TT)