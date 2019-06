Regnet i den andra halvleken skapade domedagskaraktär på Rouazhon Park och när regnet också kompletterades av blixtar och dunder tyckte huvuddomaren Lucila Venegas att det var bäst att ta en paus.

Klockan stod på 71.03 när matchen avbröts på grund av det väldiga åskovädret. Det gav Sverige en stund – cirka 45 minuter – att fundera över hur de skulle få hål på Chile Christiane Endler.

Förbundskapten Peter Gerhardsson slängde in avbytare i form av Lina Hurtig, Anna Anvegård och Madelen Janogy, och det gav effekt i den 83:e minuten. Nilla Fischer slog en boll mot straffområdet som Janogy akrobatiskt lyckades få kontroll på. Piteåanfallaren fick fram bollen till Anvegård som på något sätt petade den vidare framåt. Där bakom störtade Kosovare Asllani fram perfekt och tryckte upp det förlösande 1–0 i krysset.

På tilläggstid visade Janogy på nytt varför hon har att göra i den här VM-truppen. En strålande soloprestation avslutades med ett stenhårt, högt skott till slutresultatet 2–0.

– Det var in i omklädningsrummet och vi fick ladda om. Jag såg mig själv avgöra när vi satt där inne. Vi ville inte tappa poäng, vi kände verkligen att vi ville vinna – vi var värda att vinna, så det var otroligt skönt att få sätta dit två mål, säger Asllani till C More.

Asllani om Janogy:

– Hon och även de andra som kommer in bidrar med energi. Det var en väldigt fin soloräd, det var kul och jag är glad för hennes skull.

Sverige hade fram till väderavbrottet bjudit på en hyggligt välspelad VM-premiär, men där den sista udden saknades. Under den första halvleken – när solen sken över stadion och en lokal kör på 600 personer fortfarande sjöng så att det ekade – dominerade det svenska laget fullständigt och skapade tillräckligt för att ta ledningen.

Problemet var, lite som väntat, Paris Saint-Germain-målvakten Endler.

Inte minst i den 25:e minuten visade Endler varför hon anses vara en av världens bästa målvakter. Linda Sembrant nådde högst på en hörna, och hennes nick bytte riktning på Nilla Fischer. Bollen var på väg mot mål, men Endler sträckte ut sina 182 centimeter, hann ner med handen och reflexräddade.

Inte långt senare var Endler där igen när Stina Blackstenius fick första halvleks näst bästa chans. Fridolina Rolfö slog ett hårt, lågt inlägg som friställde Blackstenius, men Endler stormade ut och störde den svenska anfallaren tillräckligt för att skottet skulle gå över.

– Vi kände från första halvlek att vi hade matchen. Vi skapade chanser hela tiden, men lyckades inte sätta dit någon, säger Asllani.

Den andra halvleken fortsatte med svensk dominans, men forceringen avtog abrupt när vädret tappade fattningen fullständigt och tvingade domare Venegas att avbryta matchen.

Asllanis och Janogys fullträffar gav till slut ändå Sverige den VM-start som de hade hoppats på. Härnäst för svensk väntar Thailand i Nice på söndag. (Rennes, TT:s utsända)