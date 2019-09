Lidingöloppet 2019:

Norrbottningars resultat:

Herrar 30 km

96) Mats Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 1:58:47, 110) Magnus Näslund, Vattudalens LDK, 2:00:32, 113) Andreas Karlsson, Kalix SK, 2:00:48, 126) Jakob Sandström, Överkalix, 2:01:48, 170) Johan Taaveniku, Kaalasjärvi, 2:04:30, 223) Joonas Lämsä, Luleå triathlon, 2:06:33, 301) Lucas Skott, Aapua IF, 2:09:26, 335) Mathias Vainionpää, I 19 IF, 2:10:26, 498) Andreas Berglund, Morjärv SK, 2:13:46, 511) Stefan Messner, Nilivaara is, 2:13:59, 570) Anders Nordin, Låg profil IF, 2:14:55, 588) Peter Johansson, Luleå Gjutarens IF, 2:15:15, 612) Mate Kerenyi, IFK Lidingö, 2:15:54, 802) Anders Veräjä, Sunderby SK, 2:19:51, 906) Joacim Holmén, PiteRunners LDK, 2:21:46, 939) Johan Häggroth, Kiruna, 2:22:15, 1103) Morgan Carlsson, Nilivaara is, 2:24:33, 1217) Sören Isaksson, Lulekamraternas MLK, 2:26:05, 1246) Per Enberg, Lulekamraternas MLK, 2:26:17, 1275) Hampus Persson, Stil Löpning, 2:26:34, 1296) Lennart Töyrä, Nilivaara IS, 2:26:46, 1358) Per Vedin, Luleå, 2:27:26, 1375) Petter Forss, Kiruna, 2:27:37, 1423) Erik Fagerström, Luleå, 2:27:57, 1452) Erik Skott, Luleå, 2:28:14.

1464) Mattias Kero, Sattajärvi IF, 2:28:21, 1671) Andreas Salmi, Kiruna, 2:30:36, 1805) Mattias Veräjä, Sunderby SK, 2:32:01, 1814) Tim Stenberg, Luleå, 2:32:05, 1822) Christer Eliasson, Kiruna, 2:32:10, 2072) Stefan Alanentalo, Kalix, 2:34:26, 2083) Martin Sedig, Luleå, 2:34:29, 2167) Björn Öström, Team Nordic Trail, 2:35:16, 2177) Tommy Krekula, Kaunisvaara IF, 2:35:24, 2197) Ola Paganus, IFK Kiruna/Kiruna, 2:35:42, 2295) David Salomonsson, PITEÅ, 2:36:26, 2512) David Bellqvist, Boden, 2:38:07, 2689) Anders Lundbäck, Kriminalvårdens IF Luleå, 2:39:35, 2712) Magnus Lundbäck, Kriminalvårdens IF Luleå, 2:39:41, 2849) Patrik Wikström, Luleå, 2:40:46, 2884) Elias Landin, Jukkasjärvi IF, 2:41:07, 2978) Robert Johansen, Gällivare, 2:41:46, 2985) Joakim Ståhl, Järbo IF, 2:41:49, 3003) Mikael Olsson, Kuttainen if, 2:41:57, 3010) Andreas Sande, Gellivare Skidallians IK, 2:42:01, 3177) Magnus Oja, Kiruna, 2:43:16, 3368) Mattias Ek, Luleå, 2:44:37, 3372) David Vikberg, Roknäs, 2:44:38, 3405) Daniel Välivaara, Sattajärvi IF, 2:44:53, 3507) Marcus Norman, Stadium, 2:45:37.

3567) Patrik Flodström, Piteå, 2:46:01, 3574) Mats Strömsten, Kiruna, 2:46:03, 3740) Henrik Sjögren, Axa Sport Club, 2:47:08, 3832) Johan Ekman, Piteå, 2:47:41, 3905) Sonny Fransson, Nybyns IK, 2:48:12, 3938) Tomas Hedström, Ok Renen, 2:48:23, 4046) Herman Lindström, Boden, 2:49:02, 4397) David Berg, Älvsbyn, 2:51:14, 4429) Lars Rova, FM/I 19, 2:51:29, 4521) Fredrik Bergman, Låg profil IF, 2:52:06, 4670) Christer Olofsson, KIRUNA, 2:53:04, 4737) Martin Monlund, Kurravaara, 2:53:26, 4793) Hampus Björn, Fredrika ik, 2:53:44, 4796) Bengt Björn, Fredrika IK, 2:53:44, 4933) Mathias Lidström, Piteå, 2:54:33, 4938) Jonas Finn, Björnfjell IK, 2:54:35, 5014) Kari Oja, KIRUNA, 2:55:01, 5076) Krister Berglund, Sävast Ski Tram IF, 2:55:29, 5297) Robin Fjällborg, Luleå, 2:56:40, 5475) Samuel Lidström, Älvsbyn, 2:57:31, 5618) Magnus Jonsson, Sävast, 2:58:12, 5999) Johan Nyström, Luleå, 3:00:13, 6141) Staffan Stålnacke, Ironville Runners, 3:01:19, 6290) Kent Karlsson, Lulekamraternas MLK, 3:02:25, 6326) Hasse Karlsson, Parkajoki, 3:02:42.

6355) Robert Markström, Luleå, 3:02:53, 6363) Robert Vennberg, Luleå, 3:02:56, 6403) Alexander Thulin, Rosvik, 3:03:12, 6417) Micke Jonsson, Stadium, 3:03:18, 6601) Jim Abrahamsson, Gällivare, 3:04:43, 6620) Roger Tuomas, LTU Business AB, 3:04:50, 6714) Mattias Andersson, Luleå, 3:05:41, 6794) Inge Lindmark, Kiruna, 3:06:18, 6826) Krister Lindström, Piteå, 3:06:37, 6848) Johan Larsson, Eagle Captial Torsphammar, 3:06:50, 7127) Simon Olovsson, Piteå, 3:09:02, 7128) Arvid Pettersson, Arvidsjaur, 3:09:02, 7130) Lars Isaksson, Öjebyn, 3:09:02, 7132) Lars Olsson, Haparanda, 3:09:03, 7205) Ulf Johansson, FM/FMTIS, 3:09:39, 7223) Anders Forsling, LF Norrbotten, 3:09:49, 7259) Mats Taaveniku, Kiruna, 3:10:11, 7345) Peter Vikman, Luleå, 3:10:50, 7402) Kjell Åke Lahti, Sattajärvi IF, 3:11:12, 7487) Sanan Hongsomsri, kalix, 3:11:56, 7816) Mats Cullberg, Låg profil IF, 3:14:35, 8001) Jonas Falk, Kiruna, 3:16:11, 8162) Staffan Sandberg, Luleå, 3:17:33, 8208) Ola Nilsson, Kalix, 3:17:57, 8228) Rickard Vesterberg, IFK Råneå, 3:18:07.

8784) Magnus Olivesten, Praktikertjänst, 3:23:12, 8981) Torbjörn Nilsson, Bodens skidklubb, 3:25:13, 8994) Peter Bergman, RÅNEÅRåneå, 3:25:20, 9497) Robin Elfvin, Piteå, 3:30:44, 9655) Kurt Nilsson, Gällivare Endurance, 3:32:44, 9669) Åke Mattsson, Telia IF, 3:32:53, 9671) Mikael Storeide, Telia IF, 3:32:53, 9975) Jan-Erik Johansson, Sattajärvi IF, 3:36:53, 10014) Sture Petäjävaara, Sattajärvi IF, 3:37:24, 10178) Mikael Persson, piterunners, 3:39:27, 10336) Rolf Oja, LKAB FRITID, 3:41:56, 10410) David Nilsson, Överkalix IF, 3:43:01, 10421) Erik Andersson, Piteå, 3:43:09, 10436) Esa Paldanius, Haparanda, 3:43:20, 10589) Fredrik Thorneus, Kiruna, 3:45:52, 10742) Oskar Åkerlund, Kiruna, 3:48:32, 10765) Daniel Strand, Tärna IK Fjällvinden, 3:48:48, 10833) Henrik Molander, Koskullskulle, 3:49:54, 11023) Sören Nilsson, Sattajärvi if, 3:53:41, 11166) Jens Lindgren, Piteå, 3:56:22, 11608) Mattias Pantzare, Låg profil IF, 4:07:18, 11680) Andreas Björk, Piteå, 4:10:00, 11937) Oscar Nilsson, Luleå Gjutarens IF, 4:21:36, 12158) Markus Bäckebo, LULEÅ, 4:39:37, 12162) Momme Nyström, Piteå, 4:40:08.

.

Damer 30 km

660) Anna Lindgren, Lulekamraterna, 2:17:09, 834) Ulrika Forsgren, , 2:20:15, 1500) Anneli Murto, OK Sarven. Gällivare, 2:28:42, 1673) Alissa Afzelius, LULEÅ, 2:30:37, 1761) Mimmi Björn, Fredrika IK, 2:31:37, 1919) Linda Lidman, Ok Renen, 2:33:05, 2285) Märtha Lindmark, IFK Kiruna, 2:36:23, 2324) Linn Magnusson, Luleå, 2:36:40, 2641) Karna Johansson, Vassi IF, 2:39:10, 2678) Emma Johansson, Övertorneå, 2:39:31, 2699) Elin Häggström, Vittjärvs IK, 2:39:37, 2821) Mona Tjäder, Kiruna, 2:40:32, 2912) Ylva Hardselius, Nybyns IK, 2:41:20, 3302) Anna Eriksson, BDX Luleå, 2:44:09, 3317) Åsa Redin, IFK Kiruna, 2:44:17, 3621) Elen Heatta - Kitok, Gällivare sk, 2:46:25, 4799) Berit Jannok, Gällivare sportklubb, 2:53:44, 5430) Caroline Lindmark, Kurravaara, 2:57:20, 6256) Maria Salomonsson, PITEÅ, 3:02:10, 6269) Lisa Wasslén, Kiruna, 3:02:15, 6277) Ellinor Niva, Karungi, 3:02:20, 6317) Caroline Blind, Kiruna, 3:02:39, 6617) Gabriella Törngren, Luleå, 3:04:50, 6886) Åsa Eriksson, Gällivare Endurance, 3:07:09, 7126) Emelie Mårdberg, Arvidsjaur, 3:09:02.

7347) Viktoria Johansson, Kalix, 3:10:50, 7568) Kristina Hedström, Luleå, 3:12:30, 7754) Annica Ottosson, Luleå, 3:14:05, 7774) Maria Carlsson, Överkalix IF, 3:14:14, 8153) Jenny Wikström, LKAB Fritid, 3:17:30, 8352) Ann-Kristin Juntti Henriksson, Morjärvs SK, 3:19:09, 8481) Emma Bergman, Kiruna, 3:20:24, 8483) Andrea Henriksson Tano, Kiruna, 3:20:24, 8641) Malin Blomqvist, Luleå, 3:21:49, 8719) Emma Taube, Kiruna, 3:22:37, 8762) Zara Norén, Älvsbyn, 3:23:00, 8767) Jeanette Nilsson, Luleå, 3:23:02, 8901) Ida Burlin, Låg profil IF, 3:24:18, 8988) Erika Rensfeldt, Jokkmokk, 3:25:16, 9085) Charlotte Karlberg, Runacademy IF, 3:26:14, 9133) Elin Fällén, Praktikertjänst, 3:26:44, 9196) Helena Bäckman Andersson, Luleå, 3:27:36, 9224) Isabella Wallsten, Luleå, 3:27:49, 9280) Gunilla Rova, I 19 IF, 3:28:20, 9912) Johanna Andersson, Luleå, 3:35:58, 9981) Emma Widén, OK Borgen, 3:36:59, 10445) Cajsa Emilsson, Luleå, 3:43:27, 10562) Ann-Christin Edström, Glommersträsk, 3:45:19, 10776) Anna Rönnbäck, Kalix, 3:48:55, 10817) Katarina Burman, Morjärvs SK, 3:49:34.

10941) Anna Andersson, Luleå, 3:52:02, 11139) Sofia Åhman, Arvidsjaur, 3:55:58, 11175) Ingrid Vikman, Lulekamraternas MLK, 3:56:29, 11270) Tarja Mäkimaa, Haparanda, 3:58:06, 11544) Caroline Marakatt, Kiruna, 4:05:16, 11598) Kristin Rensfeldt, Luleå, 4:07:05, 11604) Malin Lundström, Boden, 4:07:12, 11838) Astrid Sundström Lindström, Centerpartiet Boden, 4:16:41, 11914) Elina Lundström, PITEÅ, 4:20:44, 12128) Pernilla Kettunen, 55/ IFK Kiruna, 4:35:58, 12266) Kristina Möller, , 4:54:00.

Herrar 50, 15 km

198) Mårten Isaksson, OK Sarven. Gällivare, 1:05:05, 404) Mikael Backgård, Luleå, 1:10:25, 460) Christer Emanuelsson, Kiruna, 1:11:30, 619) Stefan Olsson, IFK Kiruna, 1:14:07, 1115) Per-Erik Nåslen, Luleå, 1:20:49, 1118) Bo Fjällborg, Team Tunturilinna, 1:20:50, 1659) Torgny Nyman, BDX Företagen AB, 1:26:03, 2476) Jörgen Brunström, Bodens Skidklubb, 1:32:43, 2581) Folke Bergman, Luleå Hockey, 1:33:40, 3215) Håkan Olovsson, Bodens SK, 1:39:37, 3451) Leif Pekkari, TARENDO, 1:42:02, 4271) Christer Wikberg, Kälkhollmen Runners BK, 1:51:23.

Herrar 60, 10 km

272) Peter Öhman, Bockträsk SK, 0:57:00.

Herrar 70, 10 km

242) Tomas Öman, Strömnäs GIF-Piteå, 0:54:40, 403) Thomas Hansson, NORRFJÄRDEN IF, 1:08:41.

Pojkar 19, 10 km

10) Eelis Murto, OK Sarven. Gällivare, 0:34:56.

Pojkar 17, 10 km

6) Theo Mattei, Boden, 0:34:20, 17) Albin Åström, BODEN, 0:35:32, 24) Victor Majbäck, Jukkasjärvi IF, 0:36:30, 29) Henri Murto, OK Sarven. Gällivare, 0:37:27, 37) David Lantto, OK Sarven Gällivare, 0:38:42, 54) Victor Berglund, Boden, 0:40:32, 83) Tobias Snell, OK Renen / Luleå, 0:43:11.

Damer 50, 10 km

383) Annica Lundkvist, Koskullskulle, 1:05:54.

Damer 60, 10 km

373) Gunvor Mindell, Lulekamraterna, 1:04:36, 400) Sirpa Johansson, Kiruna, 1:07:55, 406) Mariann Olovsson, Bodens SK, 1:08:59, 461) Anna-Lena Niva Wärja, Boden, 1:14:14, 490) Ann-Mari Niva, Kalix, 1:21:00.

Flickor 19, 4,5 km

41) Maja-Lina Sande, Gellivare Skidallians IK, 0:39:02.

Flickor 17, 4,5 km

61) My Rundgren, Luleå Friidrott, 0:41:08, 114) Wilma Riekkola, Sävast Skiteam, 0:45:36.