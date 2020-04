Yankee Blue (V4-1), Thank The Maker (V4-2) Gigolo Sisu (V4-3) och Still Loving You (V4-4) hör till förhandsfavoriterna i sina respektive lopp.

– Tror mest på Thank The Maker. Han var verkligen bra i debuten. Nu handlar det om bakspår bakom bilvingen. Vi har testat bilen och han löste det utan problem, berättar Petri Salmela.

Såväl Yankee Blue som Thank The Maker glänste rejält i sina första starter i Salmelas regi. Svenske toppcatchdrivern Ulf Ohlsson kör samtliga fyra nämnda Salmela-hästar i V4-spelet.

Apropå namnkunniga toppkuskar gästar även finländaren Hannu Torvinen Bodenbanan. Han är en i raden av finska äss som gästat banan sedan Jorma Kontio bröt barriären på allvar för drygt trettio år sedan. Sedan dess har Santtu Raitala, Mika Forss, Olli Toivunen, Ilkka Nurmonen och flitigt gästande Mauri Jaara visat toppklass mellan skalmarna.

Över till lunchtipsen där jag tror att Ulf Ohlsson öppnar med en Salmeladubbel. Yankee Blue vann lätt från dödens senast och möter överkomligt motstånd igen. Varning för kapabla amatörtränade Crazy Honey som fortfarande väntar på att spräcka segernollan. Torvinens uppsittning Oki Hörsta var duktig som trea över tre varv i Umeå så sent som i lördags. En outsider.

Mer Ohlsson/Salmela i V4-2 är tipset. Thank The Maker "stank" klass i debuten. Alltid farligt att blåsa upp hästar som endast gjort en start, men tar den risken här. Jaakko Alamäkis nyförvärv Rose Stahl och Hanna Olofssons yrväder Galak Beiji är nog värst emot.

V4-3 känns vidöppet på förhand om nu inte Ohlsson/Salmela fixar ett hattrick med comebackande Gigolo Sisu. Amatörtränade hemmaekipagen Beach Lover (Frida Simonsson) och Kahlua Bishop (Maria Bodin) körs förmodligen offensivt och lågprocentarna Kink Adviser och Ikon Zon är långt ifrån golvade. Anthem årsdebuterar. Hon var på pallen i V75 på Bergsåker ifjol och räcker normalt en bra bit här.

Toutre (Ove A Lindqvist) bär favoritskapet i V4-avslutningen. Torvinens Mountain Hooligan vill nog också ha ett ord med i laget liksom Ohlssons Still Loving You. Lägesgynnade Västerbo Exclusive och Titan Ås är också givna på kupongen. Rhapsody Ås spurtade vasst till seger senast. Vinner inte på besällning. Typsik outsider.

V4-förslaget

168 kronor, 336 kronor

V4-1, 7,9, V4-2: 10 Thank The Maker, spik, V4-3: Alla fjorton hästarna, V4-4: 1,3,5,9,12,13