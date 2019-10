I mitten av den första perioden tvingades Fredrik Styrman avbryta matchen. Luleåbacken fick en smäll mot huvudet av Rögleforwarden Nils Höglander, som kom bakifrån, och föll mot isen. Höglander fick matchstraff och direkt i periodpausen berättade Luleåtränaren Thomas "Bulan" Berglund att Styrman drabbats av en hjärnskakning.

Under fredagsmorgonen kom beskedet att Höglander är anmäld till disciplinnämnden. Alternativ bestraffning är checking to the head. Disciplinnämnden kommer att behandla ärendet under dagen.