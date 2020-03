På basketförbundets hemsida meddelar man att all basket stoppas fram till tidigast 30 april. Det innebär att man inte spelar mer. Slutspelet blir inställt. Luleå Basket blir mästare på damsidan och Borås på herrsidan eftersom de är serieledare när beslutet har fattats.

"Många olika alternativ fanns på bordet men till slut var alla överens om detta beslut", skriver man i pressmeddelandet.

Förbundsordföranden Mats Carlsson utvecklar:

– Vid svåra beslut måste man gå tillbaka till sina värderingar. Vi har gemensamt i Svensk Basket beslutat att en av våra grundvärderingar är att vi är mer än basketspelare, vi är samhällsmedborgare och medmänniskor. Det gjorde detta beslut lättare att ta. Vi förstår att detta påverkar individer och föreningar men i detta läge måste laget Sverige komma först.

Generalsekreterare Johan Stark:

– Jag är stolt över att vi tillsammans tog detta beslut. Nu är det viktigt att vi är tydliga och raka och att vi alla hjälps åt att hantera konsekvenserna av det på bästa sätt, vi alla tillsammans i Svensk Basket, säger Johan Stark.

Beslutet gäller all tävlings- och utbildningsverksamhet som administreras av SBBF och inbegriper alltså SBL herr, SBL dam, SBL rullstol, superettan herr, basketettan dam och herr, RM/USM (resterande omgångar samt final four ställs in), basketligan special, 3x3-turneringar, regionverksamhet och utbildningsverksamhet.