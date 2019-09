Inför lördagens hemmamöte med Neftekhimik stod Linus Omark på totalt fem assist.

Numera är målnollan ett minne blott. Den assisterande lagkaptenen satte nämligen 1–0-målet när Salavat Yulaev vann med 2–0 inför 6 575 åskådare i Ufa Arena.

Målet, som går att se i videospelaren nedan, var en fräckis.

Gästernas målvakt Konstantin Barulin räddade Omarks första skott och var troligen beredd på att Övertorneåsonen skulle ta köksvägen när han tog hand om sin egen retur. Men i stället för att runda målburen sköt han in pucken via Barulins rumpa och in i mål.

I och med segern är Salavat Yulaev Ufa tvåa i den östra KHL-konferensen. Laget har vunnit fem av sina åtta inledande matcher. Linus Omark har noterats för sex poäng (ett mål och fem assist).

Lika många poäng som Luleåsonen Malte Strömwall som klev av isen poänglös när hans Sochi föll med 1–2 mot Admiral Vladivostok efter förlängning. Strömwall har skrapat ihop två mål och fyra assist på åtta KHL-matcher.

Länsduon har en bit upp till spelarna i toppen av poängligan som toppas av Brooks Macek. Avtomobilist Ekaterinburg-centern har samlat ihop lika många poäng som Strömwall och Omark har tillsammans – tolv poäng (sex mål och sex assist) på nio matcher.