Trav 5-årige kanonen Selmer I.H avslutade hösten med att bjuda derbyvinnaren Who´s Who en tuff fight innan han i starten därpå vann Breeders Crown-finalen mot elitloppsaktuelle Perfect Spirit. Selmer I.H årsdebuterar i ett lopp över tre varv i Bodentravets V64-omgång fredag kväll. En något annorlunda variant av årsdebut för en häst som siktar mot eliten. Selmer I.H:s sikte är inställt på Scandal Plays Minne i Boden när banan arrangerar V75 sista söndagen i mars och sedan mot Berth Johanssons femårsbatalj på hemmabanan Umåker under banans största tävlingsdag i mitten av april. Normalt vänder Selmer I.H ut och in på motståndet i V64-4, men starka hemmahästar som Falcon W.F och gamlingen Raz Mackenzie kan vara med och häxa om favoriten finner distansen för lång.

Finländske toppkusken Mika Forss kör även Ingemar Hultkvist-tränade Maginifik Brodde i V64-5. Den som håller de Hultkvist-tränade kanonerna och Forss i handen under rikstotospelet kan sitta med trumf på hand. Några av de övriga loppen är nämligen streckkrävande.

Förutom Forss och den svenske toppkusken Ulf Ohlsson sitter catchdrivern Ove A Lindqvist och de segervana hemmatjejerna Hanna Olofsson, Sandra Eriksson och Jenny Engfors inne med någon hyfsad vinstchans här och där.

Hela 160 hästar ses i startlistan till tävlingarna fredag kväll. Det innebär 13,3 i snitt. En siffra ingen bana i landet kan matcha i dagsläget.

V64-1. 2140 meter auto.

1 Gaius F. - Engfors J 43145 15,4a

2 Ikon Zon - Gustafsson P 53052 15,1a

3 Judgetrouble - Särkiniva J 33043 15,4a

4 Quick Töll - Söderholm K 20557 16,2a

5 Al's Raging Ace - Jakobsson P 24523 15,2a

6 Tommasi - Nilsson J 00046 15,9a

7 Dwight Sisu - Forss M 42440 15,0a

8 B.W.L.Ruthless - Ohlsson U 51152 14,9a

9 Re Love - Isometsä J k0476 13,7a

10 Filius Felix* - Jaara M 32151 14,8a

11 Willy Fog* - Alapekkala K d4824 14,5a

12 Jetline - Westerberg N 51060 14,0a

13 Inbyprinsen - Olofsson H 10d03 15,5a

14 Wasa Windy* - Östman J 447d2 13,9a

15 Kentucky - Lindqvist O A 23027 13,2a

A: 8 B: 3-2-12-1-15-13-5-10-9 C: 14-4-11-7-6

B.W.L Ruthless har svarat för många fina prestationer från november och framåt. Spurtade starkt som tvåa bakom B.W.T Rockandroll senast. Tippas. Judgetrouble och Ikon Zon har form och läge. Gaius F har lopp i kroppen och fint utgångsläge. Jetline var bra vid den här tiden ifjol. Inte golvad trots att det handlar om årsdebut. Kentucky avslutade storstilat till andraplatsen mot tufft motstånd näst senast. Given på kupongen trots uselt utgångsläge.

V64-2. 2640 meter volt.

1 Jakob Faksen - Lindkvist A 05444 26,0

2 Å.Gnisten* - Lindqvist O A d5050 26,8

3 Underlig - Pakkanen T 46400 27,2

4 Våffelprinsen - Erlandsson J 24113 26,3

5 Faks Kevin - Johansson S d8632 25,3

2660:

6 Sid Dox - Gällerstedt M 54020 25,7

7 Storvinna - Eriksson J 43570 24,6

8 Vindbläsen - Engfors J 04000 25,1

9 Guldtopp - Gustafsson P 512d2 27,1

10 Stålville - Ohlsson U 41561 26,5

11 Romleskaft - Nilsson J 231d0 26,6

12 Lex Odin - Nilsson R 06d02 25,6

13 Kringlers Viktor* - Lagesen T 13232 25,0

2680:

14 Loke Faks - Vikström L H 67666 24,6

15 Kleppe Manden - Söderholm K 30056 24,2

A: 4-13 B: 5-6-11-10 C: 15-7-9-2-8-1-3-12-14

Våffelprinsen har vunnit ett par lopp mot tufft motstånd under vintern. Bland annat mot Backegubben på Bergsåker. Givet streck. Kringlers Viktor är en kapabel norsk gäst med iskallt utgångsläge. Rundar de flesta. Stålville prövas av stjärnkusken Ulf Ohlsson. Unghäststjärnan Faks Kevin har ett par lopp i kroppen efter comebacken. Räknas.

V64-3 2140 meter volt.

1 Mindyourtime W.F. - Eriksson S 03831 18,6

2 Boulder Pearl* - Pakkanen T d2162 18,0

3 Linneas Skyracer - Engfors J 52220 18,3

4 Due Passi - Eriksson L 20086 16,8

5 Lupin Håleryd - Dunder R k1113 17,2

2160:

6 Mia Sånna - Lindqvist O A 05662 16,0

7 Estelle Crown* - Särkiniva J 10503 16,8

8 Gloria Leejs - Forss M 76404 15,5

9 Euphoria W.F. - Eriksson J 00030 17,3

10 Mellby Fake - Nilsson R 11340 16,0

11 Celeste Brodda - Mikkonen J 04210 15,7

12 Global Tail - Ohlsson U 33d41 17,6

13 Glace au Four - Söderholm K 02051 17,5

14 M.T.Miss Molly - Alapekkala K 45d13 16,7

15 Sefina - Olofsson H 54417 15,4

A: 5 B: 2-12-15-1-10-13 C: 3-6-14-11-8-4-7-9

Lupin Håleryd öppnade karriären med tre raka segrar innan hon föll tungt som storfavorit på Bergsåker. Kan bli svårfångad för motståndarna här. Sefina har ett iskallt utgångsläge. Rundar många. Gace Au Four är ojämn. Kan allt för klassen ibland. Global Tail fick en välförtjänt seger senast. Långt framme igen. Boulder Classic är bra i grunden och står perfekt inne i loppet. Mellby Fake övertygade i ett par raka segrari september. Rysare i årsdebuten. Mindyourtime W.F spräckte segernollan senast. Tuffare motstånd här.

V64-4 3140 meter volt.

1 Superieur* - Eriksson J 0d000 14,7

2 Lemmy* - Lindqvist O A 05502 14,3

3 Falcon W.F. - Eriksson S 01031 16,4

4 X.Factor - Jauhola M d1278 15,1

5 Yakari - Söderholm K 01108 16,4

3160:

6 Alfas Dimitri - Östman J 04000 14,7

3180:

7 Rhapsody Ås - Ohlsson U 03055 13,5

8 Selmer I.H. - Forss M 13221 13,8

9 Västerbo Fantast - Olofsson H 75060 13,1

10 Raz Mackenzie - Nilsson R 55526 14,2

11 Chocolate Gold - Dunder R 50006 14,8

A: 8 B: 10-3 C: 7-9-4-6-5-11-1-2

Selmer I.H avslutade förra säsongen med två topprestationer på 11-tider. Dels när han gick i klinch med derbyvinnaren Who´s Who och sedan Breeders Crown-segern mot elitloppsaktuelle Perfect Spirit. Är normalt ensam på banan här även om man kan sätta ett frågetecken bakom en årsdebut över tre varv Falcon W.F lekte hem en seger över distansen i senaste starten. 11-årige Raz Mackenzie avslutade förra säsongen som en ”mittfältare” i loppen. Har varit en vass stayer tidigare.

V64-5 ( DD-1) 1640 meter volt.

1 Little Easy* - Joki P 64531 14,8

2 Shiver W.F. - Eriksson S 51832 15,6

3 Rhesos Face - Ohlsson U 02074 14,1

4 Diablo Sisu* - Jaara M 33153 14,5

5 Boulder Luke* - Pakkanen T 0163d 15,1

6 Sahara Hotlady* - Lindqvist O A d1200 15,0

7 Global Racecourse - Westerberg N 4dd0d 14,9

1660:

8 Magnifik Brodde - Forss M 15541 11,7

9 Odin Töll - Lindqvist M 50206 14,5

10 Mellby Dealer - Nilsson R 26342 14,2

11 Camelot Sisu - Eriksson J 66400 12,8

12 Victory Streamline - Olofsson H 65363 14,0

A: 8 B: 6-3-2-10-9 C: 4-12-11-7-5-1

Mika Forss sitter bakom ytterligare en favorit som normalt sett fixar sin uppgift utan problem. Magnifik Brodde kan hamna på vingel från start vilket är det enda som kan fälla hästen här. Shiver W.F, Rhesos Face och Sahara Hotlady körs av vassa kuskar från bra läge. Streckas vid gardering. Odin töll och Mellby Dealer är två andra formstarka som kan blanda sig i striden om favoriten drabbas av trafikproblem.

V64-6 (DD-2) 2140 meter auto:

1 Master Sånna - Olofsson H 3d640 15,7a

2 Jo Jo Gunne - Ohlsson U 21070 14,9a

3 Lilla Longleg* - Granath T 25243 13,6a

4 King Journey* - Särkiniva J 00030 15,1a

5 Nuestro Amor - Eriksson S 023d0 13,7a

6 Mellby Fog - Nilsson R 74160 14,5a

7 Dillon Power* - Eriksson J 23420 12,6a

8 Bailiff - Eriksson L 003d6 13,8a

9 Hamilkar Boko - Dunder R 13d42 14,9a

10 Staro Kung Fu* - Forss M 24230 13,7a

11 Stuart Little - Gustafsson P 64434 15,5a

12 Pocket Rocket - Alamäki J 74507 13,4a

13 Let it Happen W.W. - Söderholm K 34d10 13,8a

14 Satellit L.A. - Engfors J 0d114 14,6a

15 Flash Spruce* - Pakkanen T 13565 12,9a

A: 14 B: 5-9-2-13-1 C: 10-6-7-15-12-11-8-3-4

Satellit L.A är tveklöst hästen med stort H i loppet. Frågan är om siktet är inställt på att vinna det här loppet eller på en V75-start nästa söndag. Lurigt. Nuestro Amor har läget och lopp i kroppen. Hamilkar Boko var bra som tvåa från dödens senast. Jo Jo Gunne blir mycket streckad. Är bara en outsider tillsammans med Let It Happen W.W i min bok.

V64-förslaget

360 rader/kr

V64-1: 1,2,3,5,8,9,10,12,13,15, V64-2: 4,5,6,10,11,13, V64-3: 5 Lupin Håleryd, spik, V64-4: 8 Selmer I.H, spik, V64-5: 8 Magnifik Brodde, spik, V64-6: 1,2,5,9,14,15

Tips i övriga lopp:

Lopp 1: 9 Rue De Roi - 4 Short In Notes - 2 Nice Hill Outs: 7 Fast´nfurious Sisu, Lopp 2: 9 Inez Rivner - 1 Gun De Chanley - 2 Crazy Honey Outs: 4 Erase The Law, Lopp 3: 2 Just In Time L.A - 9 Anthem - 10 Sweet Timer Outs: 8 Kahlua Bishop, Lopp 10: Judgeme L.A - 5 Beach Lover - 11 Sofarsogood L.A Outs: Aphex A.F, Lopp 11: 8 Wild Knock - 9 Gaetano Web - 5 Pillow Melody Outs: 12 Devour Ås, Lopp 12: 6 Ava - 9 Glen Cashman - 10 Sailfish Outs: 14 Nanon Broline