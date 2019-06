Vi börjar med det lag som för närvarande placerar sig bäst i division 3 av Norrbottenslagen.

Notviken: Tvåa i serien med 13 poäng, två poäng efter serieledande Morön.

Kommentar: Har öppnat starkt och har en stabil centrallinje som sällan gör dåliga matcher. Med mittbacken Rickard Häggstål, innermittfältarna Sven Eriksson Sundström och Jonatan Pantzare och anfallaren Jesper Jakobsson har man fyra riktigt bra division 3-spelare. Spelare som inte skulle göra bort sig i en högre serie. Jakobsson har dessutom hittat målformen och smällt in fyra mål på fem matcher.

Sedan har Notas Magnus Johansson att slänga in från bänken. Karln har gjort mer nickmål än vad irländaren Niall Quinn gjorde under hela sin karriär. Jag väntar bara på att Johansson kommer nickskarva in en långslagen inspark av Notasmålvakten Filip Wennberg.

Notviken, som har en bred trupp, blir att räkna med över hela säsongen men når kanske inte upp till Morön. Men att nå en andraplats i serien, vilket skulle innebära en kvalplats, är ingen utopisk tanke.

Kiruna FF: Trea i serien med 11 poäng, fyra poäng efter Morön i topp.

Kommentar: Herrar Hans "Haxo" Stridsman och Fredrik "Berra" Johansson, nya tränarduon, är tillbaka. FF-legendarer som vet vad som krävs för att vinna matcher.

Trots en ganska stor rotation i spelartruppen inför året, som ofta kan leda till en knackig inledning, har Kiruna spänt gruvarbetarmusklerna. Två svåra bortamatcher mot Luleå SK och Storfors har slutat med segrar vilket imponerar. Hemma på Lombia vet alla, jag säger alla, hur svåra FF är att ha och göra med.

Anfallaren Fredrik Ahlander har en nyckelroll i Kiruna. Ofta lämnas han ganska isolerat längst fram men är ett ständigt hot i djupled. Det gäller att Kiruna hinner flytta upp laget och ge understöd till Ahlander, annars kan det bli jobbigt.

Andra viktiga spelare som imponerat de första sex omgångarna är ungtupparna Åke Tornberg (18), Dencil Nanuseb (17) och Tobias Stridsman (20).

Dessutom så har Kiruna spelare som Filip Daunfeldt och Ethony Mahoto som inte kommit igång ännu.

Kiruna FF bör hamna på övre halvan. Kan man fortsätta att bussa med tre poäng från bortamatcherna kan man hota än högre.

Ohtana/Aapua: Fyra i tabellen med samma poäng som Kiruna FF.

Kommentar: Tornedalingarna har inlett över förväntan. Obesegrade efter fem omgångar innan första förlusten kom senast borta mot Notviken där Luleålaget vann med 5–0.

Det vi kan slå fast är att Ohtana, när de är helt skadefria och inte har några avstängningar, är ett gediget division 3-lag. Samspelta efter många år tillsammans, och som kan spela efter sina resurser. De spelar helt enkelt den fotboll de är bra på. Kontinuitet, noggrannhet och med ingen övertro på sig själva. Bra framgångsrecept.

Nyckelspelarna är de samma som föregående år. Johannes Pekkari fortsätter att göra mål, tre så här långt. John Kalla jobbar kortlinje till kortlinje på sin kant, Joel Hiltunen kommer göra sina mål och Felix Pekkari, giganten i målet, har en viktig roll.

Hur säsongen kommer att sluta beror helt på hur hel den tunna spelartruppen kan hålla sig. Kommer nog hamna i mittens rike efter den fina starten. Hemmastarka.

Luleå SK: Ligger femma på nio poäng.

Kommentar: Tre vinster och tre förluster för Sportklubben. Ligger i mitten av tabellen men jag höjer ett varningens finger för LSK. De kan komma att utmana lag uppåt i tabellen.

Laget har ett bra grundspel och spelare med karaktär. Är inte nöjda med att bara hålla sig kvar trots att man är nykomling men måste hitta en jämnhet för att kunna ta flera trepoängare i rad.

Abshir Gure, yttermittfältaren som enligt mig är en blandning av Manchester City-spelarna Raheem Sterling och Leroy Sané, går en spännande framtid till mötes. Med rätt skolning och verktyg kan han bli riktigt bra, 20-åringen har gjort 4 baljor hittills.

Yowhans Tedros, nyförvärvet från Notviken, har fått en nytändning i Sportklubben och ser mer motiverad ut än på länge. Lagkaptenen Jonathan Kylmänen, skytteligavinnare i fyran förra året står på noll mål i år. Men har att göra med att han haft en ganska defensiv innermittfältsroll i år. Bör ändå knoppa in några kassar på fasta.

Finns en oro när det gäller försvarslinjen. Centralt kan man bli straffade om man håller upp backlinjen och inte faller i tid.

Sportklubben kommer slåss på den övre halvan, det har man material för.

Bergnäsets AIK: Sexa i tabellen på nio poäng.

Kommentar: Baik har gått lite under radaren men har bara förlorat en match så här långt. Har dock kryssat i tre vilket räntar dåligt i tabellen.

Har blandat och gett. Segern hemma mot Kiruna med 1–0 var stark medan 0–0-matchen senast hemma mot Harads var inte någon höjdare. Poäng man inte har råd att tappa om man ska slåss i toppen.

Laget har hittat ett fint nyförvärv i Josef Axelsson, 20 år. Den hårt jobbande anfallaren leder hela skytteligan i division 3 med sina fem mål på lika många matcher spelade. Anfallskollegan Mattias Olovsson är alltid jobbig att möta och är också målfarlig.

Sedan gäller det att stöttepelare Karl Öhman, Robin Gälman och Viktor Lidén ser till att Bergnäset håller ihop som lag. Dessutom har man Gustav Stålnacke, som lånas in av IFK Luleå, i kassen.

Bergnäset bör slåss på övre halvan och ska kunna hota topplagen.

Storfors AIK: Ligger sjua i tabellen på åtta poäng.

Kommentar: En besvikelse så här långt. Laget tippades slåss om seriesegern efter att man slutat på en fin fjärdeplats i division 3 förra säsongen. Kanske överpresterade man men framförallt var det den offensiva kvartetten Peter Berglund, Isak Olofsson, Filip Berglund och Hampus Hedqvist som fixade många poäng. Sammanlagt stod de för 33 mål under fjolåret.

I år är det istället Marcus Fahlgren Hällström som klivit fram och gjort fem mål så här långt. Dock har Storfors släppt in för många mål hittills och därför har poängskörden varit skral.

Storfors kommer bli ett mittenlag och kommer nog inte uppnå fjolårets prestation.

Harads: Sist i tabellen med en poäng inspelad.

Kommentar: Ingen överraskning att det börjat tungt för nykomlingen. De går inte att kliva upp i division 3 och ha kvar division 4-mentalitet. Nyförvärven av de avdankade IFK Luleå-spelarna var en chansning som inte givit frukt, än så länge. Där är det bara Anton Andersson som har 90 minuter i benen och som har tillfört laget något.

Bra för laget att man har ett låneavtal med Bodens BK där unga spelare som Joakim Häggström, Hugo Bergman, Elton Bandh och Henrik Drugge får chansen att spela 90-minutersmatcher på en okej nivå. Den hårdheten behövs för talangerna.

Harads kommer bli bättre och bättre och kommer att knipa sina poäng, det är jag övertygad om. Om det räcker till nytt kontrakt är däremot högst osäkert. Men man börjar få ordning på saker och ting nu.