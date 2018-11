Rätt V5-rad: Bodentravet V5-raden: 4–2–5–3–7 Utdelning: 6 177 kr

Lopp 3 1640 auto (V5-1): 1) King Casper, Ville Pohjola, 14,9 (32) 2) Electric Eye Am, 15,3 (87) 3) Devour Ås, 15,5 (229) 4) Master Sånna, 15,7 (84) 5) Ikon Zon, 15,9 (282) 6) Enoh Boko, 15,9 (284) 7) Spartan Fury, 15,9 (733). Opl: Jo Jo Gunne (111), Kompis Rigas (313), Man Afraid (67), Axl Brown (32). Tvilling(4/9): 11,87. Trio(4-9-3): 81,52. Odds: 3,25. Plats: 1,65-2,03-3,60. Struken: 12.

Kommentar: King Casper till spets. Ryckte i sista sväng. Vann lätt. Electric Eye Am I fjärdepar utvändigt. Anföll över sista långsidan. Avslutade starkt och vann klungspurten. Devour Ås i tredjepar utvändigt. Bra avslutning. Plusbetonad. Master Sånna i vinnarhålet. Frånåkt. Man Afraid i kön. Galopperade när han vreds ut till attack 700 meter från mål. Galopp direkt för Axl Brown. Jo Jo Gunne i dödens. Aldrig med chans.

Lopp 4 1640 auto (V5-2): 1) Gaius F., Tilda Wahlberg, 15,4 (93) 2) Zaplac, 15,7 (157) 3) B.W.L.Ruthless, 15,9 (62) 4) Sannu Mustang, 16,4 (70) 5) Carlos Topline, 16,8 (202) 6) Always on Target, 16,8 (521) 7) Forza Sting, 18,1 (86). Opl: Tranquillo (292), Digital Passport d10g (30), Walk Out d9g (52), K.Y.Poseidon d11g (243). Tvilling(2/7): 90,60. Trio(2-7-1): 690,63. Odds: 9,38. Plats: 2,09-6,77-2,46. Struken: 8.

Kommentar: Gaius F i andrapar utvändigt. Kördes invändigt runt slutsvängen och fick luckan i början av upploppet. Kopplade grepp utan problem strax före mål. Kuskseger. B.W.L Ruthless till spets med Carlos Topline i dödens. B.W.L Ruthless prövade rycka i slutsvängen. Kunde inte svara vinnarens slutstöt. Zaplac i fjärdepar utvändigt. Skuggade Sannu Mustang när denne attackerade i spåren över sista långsidan. Zaplac vreds ut till egen attack i början av upploppet och spurtade sylvasst till andraplatsen. K.Y. Poseidon i vinnarhålet. Galopperade

Lopp 5 2140 auto (V5-3): 1) Aliceinwonderland, Ove A Lindqvist, 17,9 (61) 2) Gasolina, 17,9 (283) 3) Mellby Guava, 18,4 (100) 4) Facebook Am, 18,6 (227) 5) Simon Angel, 18,6 (649) 6) Alpha Estate, 18,9 (317) 7) Tiara Brodda, 19,0 (938) 8) La Norna, 19,9 (114). Opl: In Dreams Boko (60), Fayette Sisu (45), Elsaonvacation d11g (1004), Forgetmenot Sisu d12g (27). Tvilling(3/5): 64,01. Trio(5-3-10): 587,28. Odds: 6,12. Plats: 2,57-3,85-3,34.

Kommentar: Aliceinwonderland till spets. Släppte till Facebook Am som i sin tur släppte till In Dreams Boko. Fick luckan från tredjepar invändigt i början av upploppet. Hann fram på linjen. Gasolina i tredjepar utvändigt. Attackerade i spåren runt slutsvängen. Kopplade grepp men tvingades ge sig på mållinjen. In Dreams Boko gav sig helt halvvarvet från mål. Mellby Guava kördes fram i dödens. Tryckte sönder ledaren halvvarvet från mål. Höll starkt även om han inte kunde svara Aliceinwonderland och Gasolina i spurten. La Norna i kön. Kunde inte blanda sig i striden.

Lopp 6 2140 (V5-4): 1) Diablo Sisu, Mauri Jaara, 16,5 (90) 2) Cool on Photos, 16,6 (22) 3) Coys Rain, 16,6 (65) 4) Great Victory, 16,9 (558) 5) Quartam de Caelo, 17,0 (173) 6) Forastero, 16,4 (316) 7) Cash'em, 16,6 (107) 8) Andover Streamline, 16,6 (238). Opl: French Target (783), Walk a Mile (913), Tjurkhults Sigge (755), Marciano d4g (45), Bold Choice dvänd (296). Tvilling(3/9): 7,59. Trio(3-9-7): 82,97. Odds: 9,04. Plats: 2,09-1,34-1,88. Strukna: 2 och 4.

Kommentar: Diablo Sisu till spets. Var tvungen att släppa till Coys Rain efter 800 meter. Forastero kördes fram till dödens efter ett varv samtidigt som Cool On Photos gav sig iväg i spåren från kön. Marciano skuggade och såg ut som en vinnare i början av upploppet. Diablo Sisu fick luckan och avgjorde enkelt. Marciano tappade aktionen och galopperade mitt på upploppet. Cash E´m följde med i rygg på Marciano. Inget extra.

Lopp 7 1640 auto (V5-5): 1) Tarabuso Jet, Santtu Raitala, 13,5 (37) 2) Fantoccini, 13,5 (87) 3) Victory Streamline, 13,7 (67) 4) Pharaon Face, 14,0 (59) 5) Premier Kronos, 14,0 (92) 6) Raz Mackenzie, 14,7 (46) 7) Protector, 14,8 (183). Opl: Gilmour (174), Buy the Law (291), Rhapsody Ås dug (120). Tvilling(7/10): 13,79. Trio(7-10-5): 161,20. Odds: 3,76. Plats: 1,50-3,12-1,96. Strukna: 1 och 12.

Kommentar: Tarabuso Jet till spets med Fantoccini i dödens. Tarabuso Jet höll undan i en hård slutstrid på trötta ben. Victory Streamline i vinnarhålet. Fick luckan och avslutade bra men kunde inte utmana på allvar. Premier Kronos i tredjepar utvändigt. Prövade attack runt slutsvängen men speeden ebbade ut tidigt. Raz Mackenzie i fjärdepar utvändigt. Aldrig med chans. Blek, Galopp för Rhapsody Ås i första sväng.

Övriga lopp:

Lopp 1,1640 meter 1) B.W.T.Echo, Santtu Raitala, 16,6 (73) 2) Beer Before Liquor, 17,6 (19) 3) Ileana Web, 17,7 (79) 4) Might Be Romeo, 18,8 (30) 5) Quite a Dream, 21,2 (86). Opl: Hello Hi d6g (407). Tvilling(6/7): 7,25. Trio(7-6-3): 82,90. Odds: 7,30. Plats: 1,31-1,10-1,31. Struken: 5.

Lopp 2, 2140 meter1) Made by Vitsand, Hanna Olofsson, 19,6 (28) 2) Kenisha Windcape, 19,9g (630) 3) Electric W.F., 20,0 (152) 4) Realsbo Quattro, 19,9 (29) 5) Ypäjä Lamborghini, 20,6 (33) 6) Tee Wee Blackpearl, 23,0g (233). Opl: Nice Hill (90), National Rock d5g (356). Tvilling(5/6): 62,13. Trio(6-5-3): 511,00. Odds: 2,85. Plats: 1,74-6,11-4,10.

Lopp 8, 2140 meter 1) Ask Embla, Susanne H Osterling, 31,4 (22) 2) Storstjärna, 31,7 (36) 3) Bläs Laban, 31,9g (113) 4) Wilmer Flax, 32,0g (86) 5) Jacko Pojken, 32,9g (306) 6) Hornnes Tore, 33,6g (836) 7) Lina på Linjen, 35,8g (197) 8) Gullpål, 35,1 (115). Opl: Moddelina d7g (86), Nygårds Gullan dvändg (360). Tvilling(1/2): 3,10. Trio(1-2-7): 32,43. Odds: 2,23. Plats: 1,18-1,21-1,73. Strukna: 3,9 och 11.

Lopp 9, 2140 meter auto: 1) Pleasure for Cash, Robert Dunder, 16,9 (16) 2) Dreams Patric, 17,1 (232) 3) Whispering Pines, 17,6 (157) 4) Wikipedia, 18,0 (355) 5) Queen of Knights, 18,1 (278) 6) I am Your Dream, 18,3 (129) 7) Bamse Å., 18,9 (534). Opl: Beach Lover (687), Bea Conchita (56), Wall Street Neo (176), Sofarsogood L.A. d11g (88). Tvilling(1/12): 34,18. Trio(12-1-8): 296,96. Odds: 1,61. Plats: 1,38-3,44-4,04. Struken: 10

Lopp 10 2140 meter auto: 1) Yakari, Krister Söderholm, 17,2 (37) 2) Global Tail, 17,4 (41) 3) Enrica, 17,7 (248) 4) Kice, 17,8 (358) 5) Roxanne Journey, 17,9 (139) 6) Perfect Reverie, 18,0 (122) 7) Somekindofmonster, 18,2 (65) 8) Elvira di Quattro, 18,2 (316). Opl: Tommasi (424), Mycrazydream (42), Gosset (262), Ylva Swing (645), Hugo Stone (527). Tvilling(8/11): 15,92. Trio(8-11-9): 220,98. Odds: 3,71. Plats: 1,55-1,57-5,53. Strukna: 7 och 13.