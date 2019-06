40 barn mellan sju och tolv år samlades ute på Arcus tennisbanor för en veckas spel. I år har klubben fått bidrag från kommunen och har därför kunnat hålla aktiviteterna kostnadsfria. Något som har ökat intresset rejält, från drygt tio barn förra året till 40 anmälda det här året. 12-årige Viktor Thingvall förklarar varför han tycker att det är roligt med tennis.

– Det är en ganska svår sport. När man kommer igång blir det lättare. Det är ganska mycket man behöver lära sig.

Han får medhåll av kompisen Mariana Morales.

– Att man får lära sig nya saker tycker jag är kul. Det handlar inte bara om att spela tennis, utan man behöver träna på fys också.

För Mariana Morales var det en självklarhet att spela tennis, då hela hennes familj också gör det. Hennes syster, 16-åriga talangen Maria Fernanda Morales Vazquez är rankad som 33:a i Sverige i sin åldersklass.

– Det var min syrra som fick mig att börja. Hon spelar tennis och det gör min pappa också, berättar hon.

Tränare under veckan, är förutom ungdomar, mexikanskan Alejandra Hernandez Quiroc. Hon kom till Sverige för ett halvår sedan, under en av vinterns kyligaste veckor. Hon har även ansvar för en del av den ordinarie verksamheten under sommar- och vinterhalvåret.

– Jag kom hit i januari och vi började arbeta direkt. Vi har haft turneringar med spelarna som redan är inne i föreningen, tränat två till tre gånger i veckan. Vi har också den här sommaraktiviteten och försöker få dem också in i den ordinarie träningen, säger Hernandez Quiroc.