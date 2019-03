I karriärens 42:a start spurtvann 33-oddsaren Hildegun V65-3 sedan Hanna serverat rena drömresan i vinnarhålet.

– Det var också första gången hon sträckte på sig i en slutstrid, berättade Hanna som alltså vann V65 med omgångens största skräll samtidigt som hon förlorade med den mest streckade hästen, 4-årige Atlas Eagra i V65-6.

– Men han gjorde ett bra lopp. Fick troligen inte det fäste han behöver och det var en bra häst som vann loppet, sa Olofsson efter den tredjeplatsen.

Övriga segrar i hennes fyrling kom utanför V65-spelet. En dubbel med mamma Gunnel Frderikssons duo Just In Time L.A (lopp 7) och So Chic (lopp 8) plus Punxsutawney (lopp 10). Samtliga tre efter ledning start till mål.

– Just In Time L.A svarar för ett väldigt bra lopp. So Chic fick bestämma i spets men visade ändå nedåt 1.10-fart över upploppet, kommenterade Olofsson.

Mest överlägsen av vinnarna var dock Frida Simonsson Beach Lover. 94-oddsaren vann med gott om luft ned till konkurrenterna.

– Trode faktiskt på chans när jag såg vädret, sa Frida.

Apropå vassa hemmatjejer toppar Sandra Eriksson kuskligan före Hanna Olofsson. Sju segrar vardera. I tränarligans topp tronar Hanna före mamma Gunnel.

Mika Forss vann två av loppen. V65-2 med Petri Salmela-tränade Global Tail och evakueringsloppet med Skellefteåamatören Bert Petterssons Pinewood Man.