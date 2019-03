Bodensonen Petter Lundberg kom till sin gamla hemmabana från Eskilstuna med en enda häst i transporten, Twice Kronos. Segern skrevs som enkel efter ledning från start till mål. Ekipaget rev ned stort jubel och applåder från publikplats. – Det är en jättebra häst. Vi köpte den på auktion som 1-åring. Det har strulat en hel del på vägen men nu är han på rätt väg, sa Petter efter andra raka segern med hästen.

– Vi kom fram till Boden lördag eftermiddag klockan fyra. Han fick stå i stallet där han vuxit upp. En perfekt uppladdning, kommenterade Petter. Hemmatränaren Petri Salmelas Dwight Sisu vann V75-6 sedan kusken Mika Forss sett till att maska bort halva loppet framme i ledningen. – En lokal travexpert sa till mig att den här blir bra som 5-åring. Då var hästen tre. Det verkar som han får rätt i sin analys, sa en glad Petri Salmela. – Var lite orolig inför tävlingsdagen med tanke på att stallets hästar underpresterade i fredags, men det var tydligen ingen fara, kommennterade Petri.

Favoritsegrar blev det i V75-1 (Tangen Haap- Björn Karlsson), V75-2 (Hope And Dreams - Ulf Ohlsson) och i V75-5 (Quito Lane - Ove A Lindqvist). Twice Kronos (V75-4) var andrahandsfavorit. Halvskrällarna kom i V75-3 (Mr Golden Quick - se artikel här intill) och i de två avslutande DD-loppen, Dwight Sisu (V75-6) och Little Easy (Jarmo Saarela). De två sista hästarna vann även V64-lopp i Boden i starten innan. DD-oddset blev över 100 gånger pengarna på de reprisvinnarna. Drygt 3500 personer besökte V75-tävlingarna. – Ett lyckat arrangemang, konstaterade banchefen David Zimmer.