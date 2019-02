V65-1, 2640 meter auto:

1 Roger America - Olofsson H 544d6 12,1a

2 Bakels Birdland* - Raitala S 00652 12,4a

3 Protector* - Jaara M 3340d 11,5a

4 Hamtaro* - Lindqvist O A 00500 13,4a

5 Victory Streamline - Engfors J 30653 12,0a

6 Hagentoy - Skoglund R N 61231 12,1a

7 Onboard Broline - Pakkanen T 00660 13,1a

8 Rhapsody Ås - Joki P 00030 11,9a

9 Nochebuena Face - Eriksson S 53060 12,1a

10 Mellby Dealer - Nilsson R 07263 12,3a

A: 6 B: 3-1-10 C: 8-2-5-4-9-7

Hagentoy har svarat för flera vassa insatser under vintern. Blir befogad storfavorit hät. Vi spikar. Protector vann två raka i högsta klassen i Boden förra vintern. Är på väg mot formen igen. Roger America galopperade med platschans senast. Grymt bra förra vintern när han vann fem raka. Normalt långt framme. Mellby Dealer blandar och ger. Kan utmana favoriten om han har en bra dag.

V65-2, 2140 meter auto

1 Sofarsogood L.A. - Engfors J 3d021 17,7a

2 La Masse Monet.* - Jokiniemi V 11400 13,7a

3 Man Afraid - Sandberg R 22026 15,3a

4 Crystal Cool* - Pakkanen T 36400 15,1a

5 Goliath* - Joki P d5027 14,9a

6 Mooncake - Osterling S H 3d338 17,1a

7 Jo Jo Gunne - Jaara M 6d210 14,9a

8 Ancor Rich* - Niva M 06046 15,0a

9 Ikon Zon - Eriksson L 65530 15,1a

10 B.W.L.Timekeeper - Raitala S 00d06 17,0a

11 Quick Töll - Särkiniva J 46542 16,2a

12 Tommasi - Nilsson J 65000 15,9a

13 All the Better* - Jauhola M 05673 15,2a

14 Atlas Eagra - Olofsson H 11321 16,9a

15 Höwings Undercover - Eriksson S 31104 16,0a

A: 3-1-2-14 B: 15-7-9-4 C: 8-5-10-13-12-6-11

Man Afraid är van tuffare motstånd än det han möter här. Bra chans om han sköter sig bakom bilvingen. Finske gästen La Masse Monetaire är fältets mest rutinerade häst med sina sju segrar. Räknas. Sofarsogood L.A vann från spets senast. Får svårt att hålla upp spetsen. Chans om han hittar ut. Atlas Eagra kunde inte plocka ned Sofarsogood L.A senast. Vass vid seger i starten efter i Skellefteå i måndags.

V65-3 V4-1. 2140 meter auto.

1 Queen of Knights - Nilsson R d6758 17,1a

2 Gobo's Uppercut - Eriksson S d5057 16,8a

3 Pippi Makeba - Eriksson L 52636 18,0

4 Anchor Man - Olofsson H k8271 16,9a

5 Nice Force - Nilsson J 553d0 15,7a

6 Mr Tibo D.F. - Osterling S H 12370 16,6a

7 Gaetano Web - Lindqvist O A 7d087 17,6a

8 Countdown Joke - Alamäki J d40dd 14,4a

9 Quadrifoglio - Särkiniva J 00050 15,1a

10 Fantom Sund - Östman J 8d086 16,4a

A: 4 B: 8-6-7 C: 1-3-2-5-10-9

Anchor Man kommer att klättra en bit genom klasserna. Övertygade när han spräckte segernollan senast. Given tipsetta. Countdown Joke är bättre än raden. Har galopperat bort sig i sina två Bodenstarter. Gaetano Web är fartfylld men osäker. Mr Tibo F har inte startat sedan november. Är med i främre träffen felfri.

V65-4 V4-2. 2140 meter volt.

1 I am Your Dream* - Jokiniemi V 53165 17,4

2 Yanru* - Hannus J k0110 17,7

3 Forgetmenot Sisu* - Jaara M 3d20d 17,7

4 Elsaonvacation - Olofsson H 0d141 17,4

2160:

5 Jewel Zon* - Joki P 45307 16,8

6 Glace au Four - Eriksson S 05020 17,5

7 Re Love - Isometsä J 0k047 15,9

8 Lilla Longleg* - Granath T 25243 15,7

9 Chris Crystal* - Raitala S 04463 15,6a

10 Mas Active* - Alamäki J 13605 15,6

11 The One and Only* - Pakkan. T 03230 16,8

12 Global Tail - Skoglund R N 2433d 17,6

A: 2-12 B: 4-6-1-3 C: 5-11-10-9-8-7

Yanru har vunnit hälften av sina fyra starter. Blek senast hon besökte Boden. Bra inne i loppet. Global Tail galopperade i perfekt slagläge senast. Bra i starterna innan. Rundar de flesta. Elsaonvacation var

rejäl vid segern senast. Given på kupongen. Glace Au Four är ojämn. Äger hög högstanivå för klassen.

V65-5 V4-3 LD-1. 2140 meter auto.

1 Excalibur Sisu - Eriksson L 06350 12,7a

2 Chintana Bananas - Östman J 01206 12,6a

3 Caligula F. - Alamäki J 63608 12,3a

4 Diablo Sisu* - Jaara M 15633 12,4a

5 Obelix M.* - Jauhola M 00043 12,7a

6 Rhesos Face - Olofsson H 00020 13,8a

7 Smooth Criminal* - Raitala S 11354 14,2a

8 Jazza Håleryd - Lindqvist O A 17246 12,3a

9 Dwight Sisu - Eriksson S 43042 15,0a

10 Little Easy* - Joki P 00364 14,1a

11 Dreaming Blues* - Pakkan. T 00043 13,5a

12 Hunkyd. Degato - Skogl. R N d0270 13,8a

A: 2-12 B: -9-4-7-6-12-8-5-10 C: 3-1

Chintanas Bananas var inte som bäst senast. Tipps ändå i ett öppet lopp från bra läge. Hunkdory Degato är nog bästa hästen i grunden men läget är iskallt. Dwight Sisu tvingades ge sig från ledningen sista biten senast. Räknas. Smooth Criminal var förbättrad i senaste starten. En outsider här. Diablo Sisu har varit "sådär" - inte mera - i sina starter under 2019. Bara en av många här.

V65-6, (LD-2) 1640 meter auto.

1 Giel Wielinga - Månsson C 72417 14,0a

2 Global Ultimate - Lindq. O A 21110 14,6a

3 Bold Choice - Jokiniemi V 4231d 14,0a

4 Flash Spruce* - Pakkanen T 00011 12,9a

5 Cool on Photos* - Raitala S 10d32 14,7a

6 Mountain Hooligan* - Joki P 31233 14,6a

7 Dillon Power* - Alamäki J 02342 12,6a

8 Kentucky - Eriksson S 63230 13,2a

9 B.W.L.Ruthless - Jaara M 14511 14,9a

10 Likeonway - Östman J 61442 14,5a

11 Satellit L.A. - Olofsson H 20d11 14,6a

12 Gobo's Mystery - Oscars. G 01407 13,7a

A: 11 B: 9-4-1-5 C: 10-2-7-8-6-3-12

Sattellit L.A har skyhög kapacitet för klassen. Är åtgärdad sedan senaste segern. Kan runda allt från svårt läge. B.W.L Ruthless har fungerat perfekt med nytt huvudlag. Utmanar. Flash Spruce kommer med två raka februarisegrar i bagaget. Står perfekt inne i loppet. Giel Wielinga var ruggigt bra vid segern på Umåker. Chans igen. Cool On Photos är stark men entaktad. Tål att göra loppet själv. En outsider.

