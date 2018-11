Det skapades en hel del chanser av Sverige under inledningen av matchen mot Ryssland, men ingen lyckades sätta in pucken bakom Igor Shestyorkin under matchens första period. Det första målet i matchen skulle dröja till den andra perioden och när det kom så var det inte Tre kronor som firade. Ryssland kunde sedan gå ifrån till 2–0, när Emil Larsson tappade bort sig i markeringen.

I tredje perioden var det Sverige som jagade. Tre kronor kunde också få fram ett reduceringsmål till 2–1 genom Jakob Lilja, men sedan tog det stopp. Istället var det Ryssland som kunde utöka ledningen till 3–1 i spel med en man mer och sedan punktera matchen genom att sätta 4–1 i tom kasse.

Varken Emil Larsson eller Jesper Sellgren noterades för någon poäng i dagens match.