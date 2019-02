För att kunna se Arnes Bil Cup behöver du vara prenumerant på Kuriren eller NSD. Är du inte det i dag kan du testa vår nyhetstjänst för 49 kronor den första månaden.

FREDAGENS PROGRAM:

13.00 Luleå SK–Bodens BK (grupp B, herr).

Därför får du inte missa matchen: Fjolårets två stora utropstecken i cupen ställs direkt mot varandra. Boden som är regerande mästare och Luleå SK som överraskande slutade femma i fjol. Båda lagen vann senare under säsongen sina respektive serier. Med andra ord är Arnes Bil Cup ett bra kvitto på var lagen står inför säsongen.

Spelarna att hålla koll på: #19 Abshir Gure, Luleå SK, och #11 Willie Clemons, Boden. Finns såklart en hel drös intressanta nyförvärv i BBK, men Clemons var MVP i fjol i cupen och är oerhört sevärd. Gure är en individuellt väldigt skicklig spelare i LSK som framförallt öste in mål i division 5 (22 fullträffar), men även stod för 8 baljor i fyran.

Visste du att?: BBK sägs ha betalat runt 100 000 kronor för att köpa ut Emil Johansson från IFK Luleå. Återstår att se om det var värt pengarna.

Tipset: 0–1. Den korta speltiden brukar innebära målsnåla matcher. Samtidigt ska vi komma ihåg att LSK hade ett ramstarkt försvar i fjol och har ett par stabila backar i truppen. BBK lär dominera händelserna, men att få hål på LSK kan vara lättare sagt än gjort.

Kommenteras av: Anton Olofsson och Fredrik Söderholm.

14.05 Bergnäsets AIK–Storfors AIK (grupp A, herr).

Därför får du inte missa matchen: Två lag som hoppas göra bra ifrån sig i division 3 så småningom. Storfors var det stora norrbottniska utropstecknet i serien i fjol och det ska bli spännande att se hur laget står sig i år. Baik hade däremot en horribel avslutning på säsongen och var ytterst nära att halka ner i ett kval.

Spelarna att hålla koll på: #6 Daniel Gälman, Bergnäset, och #7 Filip Berglund, Storfors. Gälman är ett bra nyförvärv för Baik. Har i flera års tid varit en nyckelspelare för Kalix. Berglund trodde nog de flesta skulle skriva på för Piteå efter en stark fjolårssäsong, men valde att stanna. Har mycket fotboll i sig.

Visste du att?: Storfors AIK kan ställa upp med hela tio vänsterfötter i en startelva. Förra året spelade laget ett flertal matcher där samtliga spelare backar och mittfältare var vänsterfotade. Den enda positionen där man saknar en vänsterfot är målvaktssidan.

Tipset: 1–2. Öppen historia där Storfors trots allt är favoriter. Bör ta hem den här matchen till slut.

Kommenteras av: Anton Olofsson och Fredrik Söderholm.

15.15 Älvsby IF–IFK Luleå (grupp A, herr).

Därför får du inte missa matchen: Älvsbyn är enda division 4-laget i turneringen. Historiskt brukar IFK Luleå släppa fram sina yngre spelare mot lägre rankat motstånd och det återstår att se om det blir så nu också. Hur som helst blir det intressant på så vis att vi antingen får se framtidens stjärnor på planen, eller får en uppvisning av nyförvärv.

Spelarna att hålla koll på: #11 Mahdi Aktri, Älvsby IF, och #7 Assam Yassine, IFK Luleå. Aktri var Älvsbyns främsta målskytt i fjol med 14 fullträffar och Yassine är ett intressant nyförvärv som IFK har gjort från Notviken. Kanske inte den spelare det pratas mest om inför säsongen, men definitivt en av de roligaste att titta på. Mot det här motståndet kan han hitta på lite vad som helst med sina fantastiska bollteknik.

Visste du att?: IFK Luleå är den i särklass mest framgångsrika föreningen i cupens 30-åriga historia med sina 11 titlar.

Tipset: 0–4. Siffrorna bör rinna iväg i den här matchen. Det ska vara en jättestor skillnad mellan lagen och sådana som Patrik Pettersen, Max Wårell och Arish Nouri brukar trivas väldigt bra mot motstånd där de kan briljera – förutsatt att de är uttagna till matchen.

Kommenteras av: Anton Olofsson och Fredrik Söderholm.

16.20 Notvikens IK–Harads IF (grupp B, herr).

Därför får du inte missa matchen: Harads har vunnit silly season när det gäller att värva rutin. Fem tidigare IFK Luleå-spelare (Linus Johansson, Viktor Aurell, Per Mettävainio, Johan Isaksson och Anton Andersson) har lämnat klartecken för spel. Om vi får se dessa i Arnes Bil Cup återstår att se men det vore såklart häftigt.

Spelarna att hålla koll på: #27 Magnus Johansson, Notvikens IK, och #1 Björn Enbom Sundkvist, Harads IF. En spännande match i matchen mellan 41-årige Magnus Johansson som har gjort ett antal comebacker men är fortsatt urstark på topp och slutade tvåa i interna skytteligan i fjol, och Björn Enbom som är en riktigt skicklig målvakt som också kan göra bra ifrån sig som utespelare. I fjol blev det två mål i fyran, men i år är det tänkt att enbart bli målvaktshandskar på matcherna.

Visste du att?: Harads faktiskt är det lag i Norrbotten som har flest aktiva Kurirenbollenvinnare i sin trupp. Marcus Eriksson, Linus Johansson och Johan Isaksson har alla tagit hem priset. Närmast att konkurrera är Bodens BK med Jack Serrant-Green och Emil Johansson, samt tränaren Tomas Eriksson.

Tipset: 3–0. Känslan är att Harads kommer få växa in under säsongen och frågan är om tempot finns där i februari. Notviken är dels ett bättre lag, men troligen också bättre tränat. Vi tror det blir en enkel seger.

Kommenteras av: Anton Olofsson och Fredrik Söderholm.

17.30 Notvikens IK DFF–Lira BK (grupp B, dam).

Därför får du inte missa matchen: Notviken hade en iskall säsong i fjol där elitettahoppet dog tämligen omgående eftersom Morön var så överlägset. Säkerligen revanschsuget och har fått ihop en hygglig trupp även i år. En av favoriterna att ta hem Arnes Bil Cup och kan gå upp som ensam "mästarnas mästare" vid ännu en seger. Delar just nu förstaplatsen med Alviks IK och Piteå IF som alla har tre turneringssegrar.

Spelarna att hålla koll på: #19 Linnea Tiensuu, Notviken, och #10 Johanna Granström, Lira BK. Två vassa målskyttar som försvararna måste hålla koll på. Tiensuu är en särskilt intressant värvning som verkligen vet var målet står. Haft en del problem med knäskada och ska bli kul att se i norrbottnisk fotboll på nytt.

Visste du att?: Notvikens målvakt Tea Lundmark inte bara är vass på fotbollsplan, utan även i handbollsmålet. Den här säsongen har hon vaktat målet för Norrfjärden i division 2.

Tipset: 4–0. Ska vara klasskillnad mellan lagen. Lira spelade i division 3 i fjol och Notviken har elitettaambitioner.

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth och Fredrik Söderholm.

18.35 Infjärdens SK–Luleå SK (grupp A, dam).

Därför får du inte missa matchen: Två lag som senare kommer att slåss i serien mot varandra. Luleå SK har på kort tid etablerat sig som en aktör som vill slåss med Notviken om epitetet "bäst i Luleå". Lite upp till bevis då när seriekollegan Infjärden står för motståndet.

Spelarna att hålla koll på: #10 Cajsa Hedlund, Infjärden, och #19 Fanny Andersson, Luleå SK. Hedlund charmade alla i fjol med en fantastisk turnering och sedan en minst lika bra division 1-debutsäsong. Grym målskytt som är oerhört svårstoppad. Andersson är ett av flera nyförvärv från Notviken till den här säsongen och har imponerat centralt på mitten.

Visste du att?: Luleå SK:s målvakt Deborah Aittiokallio är en av Sveriges bästa i sin åldersklass. Förra året blev hon uttagen av förbundskaptenen Pia Sundhage till ett landslagsläger.

Tipset: 3–2. Vi tror på en målrik och ganska svängig match som egentligen kan sluta hur som helst. Men till sist känns Infjärdens spets vassare än LSK:s.

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth och Fredrik Söderholm.

19.45 Bergnäsets AIK–IFK Luleå (grupp A, herr).

Därför får du inte missa matchen: Hett Luleåderby som det ofta brukar ligga en del känslor i. Baik älskar att slå ur underläge och har också värvat en del IFK-juniorer som vi kan få se på planen. IFK lär komma med ett bra lag till matchen.

Spelarna att hålla koll på: #10 Niklas Wiggefors, Bergnäset, och #11 Max Wårell. 33-årige Wiggefors är Bergnäsets äldsta spelare men det är svårt att tro när man ser honom på planen. Snabb och stark i man-mot-man-spelet. En riktig poängspelare med meriter från Bodens BK. Det har även Max Wårell, men framförallt blir det här en match mot moderklubben för hans del. Lite speciellt, och det håller vi såklart ett öga på.

Visste du att?: Mittbacken William Olausson var IFK Luleås näst bästa målskytt i fjol – och då var det ändå bara ett straffmål. Åtta fullträffar blev det i serien.

Tipset: 0–2. Allt annat än en säker IFK-seger vore förvånande. Frågan är om det blir mer än två måls differens?

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth.

20.50 Täfteå IK–Älvsby IF (grupp A, herr).

Därför får du inte missa matchen: Täfteå är på förhand största gruppspelskonkurrenten till IFK Luleå. Man kommer alltså kunna jämföra lagens prestationer mot Älvsbyn för att få en liten glimt av vad som väntar senare i turneringen. Tuff start för ÄIF på turneringen.

Spelarna att hålla koll på: #25 Axel Fällman, Täfteå IK, och #10 Jonatan Dahlberg, Älvsby IF. Fällman hade ett par riktigt bra matcher i division 1 för ett par år sedan, inte minst mot IFK Luleå, men lyckades inte få sitt genombrott på den nivån. En spännande ytter att hålla ögonen på. Dahlberg är en av spelarna i piteort som Piteå IF har under lupp och haft på provspel vid ett par tillfällen.

Visste du att?: Älvsbyn har förstärkt truppen i år med försvararen Petter Westerlund från Piteå IF. Lär ge stabilitet där bak.

Tipset: 3–0. Täfteå är inget dåligt lag och bör bli en för stor uppgift för Älvsbyn.

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth.

22.00 Grand Bodö 1–Gammelgårdens IF (grupp A, dam).

Därför får du inte missa matchen: Kul med norskt besök i form av Grand Bodö. Vi vet inte riktigt hur starkt laget är men man har tidigare haft amerikanska spelare och det lär bli en injektion för turneringen.

Spelarna att hålla koll på: Vi väljer att inte plocka ut någon hos norskorna innan vi sett laget på plats, men i Gammelgården hoppas vi att #21 Bianca Lundström, som vann interna skytteligan i fjol, kommer till spel.

Visste du att?: Gammelgården har ett flertal spelare som är multikompetenta vad gäller idrottsutövande. En handfull spelare kombinerar innebandy eller bandy med fotbollen. Och tränaren Stefan Stenman har också en bakgrund inom bandyn som såväl spelare som tränare.

Tipset: Utan att veta hur Grand Bodö formerar sina två lag vågar vi oss inte på något tips.

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth.

23.05 Gottne IF–Notvikens IK (grupp B, herr).

Därför får du inte missa matchen: Gottne känns som en pigg förening med ambitioner. Höll sig kvar i tvåan utan problem och har profilstarka spelare som Emir Ragipovic och Danny Harmon i truppen. Att matchen spelas till efter midnatt ger också en väldigt speciell krydda till det hela.

Spelarna att hålla koll på: #10 Adam Johnson, Gottne IF, och #30 Jonathan Pantzare, Notvikens IK. Johnson vet vi alla vad han går för efter sina år i Boden och Kiruna. Sylvass anfallare. Pantzare är en mittfältare med en hög potential och som redan nu sägs vara redo för division 2. Har funnits intressen från andra klubbar genom åren, men han har blivit Notas trogen.

Visste du att?: Emir Ragipovic faktiskt var nära en övergång till IFK Luleå för fyra år sedan. Då provspelade han med laget under just Arnes Bil Cup, men ekonomin satte stopp för en övergång.

Tipset: 1–2. Lång bussresa och sen match tror vi kan spöka en del för Gottne, som annars är favoriter. Notviken har redan en match i benen och får bättre förberedelser. Vi drar till med dagens första chansning och säger att det blir en skräll.

Kommenteras av: Martin Hallén Almroth.