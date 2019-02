Med uttrycket "back on track" menar Piteåtränaren förstås segerspåret och med 3–2-matchen mot Väsby i färskt minne är det lätt att hålla med. Piteå trummade på och vann skotten med hela 42–21. Ett Väsby, som alltid var vasst i sitt omställningsspel, skapade en del men poängen stannade rättvist hos hemmalaget.

Annat då i lördagsmatchen mot nästjumbon i tabellen, Enköping. Där hade Piteå Hockey stora problem att komma loss. Det var dåligt tryck i skridskoåkningen och Enköping stängde effektivt ned mittzonen.

Piteåkaptenen Magnus Isaksson vinklade in ledningsmålet efter en flippersituation framför Enköpings kasse 15,23 in i den andra perioden. Det målet såg länge ut att bli matchens enda, men Enköping gjorde som Boden under LF-besöket, vilket vill säga plockade ut målvakten i slutminuten och kvitterade. Jesper Bärgård styrde in pucken i den täta trafiken framför mål.

Backen Felix Dahlroth såg dock till att bonuspoängen hamnade i Piteå när han i spel fyra mot tre klappade in pucken från vänsterläge.

Dagen efter blev det något av dubbel revansch för Piteå mot Väsby. Dels med tanke på att Piteå i den matchen lyckades bryta sviten när motståndarna plockar ut målvakten och fixar kvittering i slutminut i LF och dels med tanke på att Piteå blev rånat på en 2–0-puck som var inne och vände i Väsbymålet i bortamötet.

– Väsbymatchen var verkligen ett fall framåt. Jag tycker att vi vann rättvist. Nu ser vi fram mot onsdagsmatchen mot Hudiksvall, sa Piteåtränaren Anders "Krobbe" Johansson.

– Håller inte med min kollega. Jag tycker istället att det var vi som skapade de bästa chanserna, menade Väsbycoachen Viktor Tuurula.

Sätter 1X på en 1X2-skala till Piteåtränarens fördel där. Visst skapade Väsby många vassa chanser som strandade på Piteåmålvakten Joel Vännström, men hemmalagets var till numerären fler och Piteå skapade några chanser där man mycket väl kunnat släcka ned matchen.

Helgens mål var tveklöst 3–1-pucken mot Väsby. Backklippan Viktor Nilsson annonserade skott i vänsterläge vid offensiv blå. Istället serverade han en briljant skottpassning till Emil Wrenman som styrde upp pucken i nättaket från nära håll bakom Väsbymålvakten. Pontus Wikström öppnade PHC-målskyttet mot Väsby med ett välplacerat backhandsskott och Skellefteålånet Linus Hedman rundade kassen och vallade in 2–1-målet. Hedman prisades som Piteås främste.

– En mycket bra spelare. Tyvärr blir nog onsdagsmatchen mot Hudiksvall hans sista för säsongen i Piteåtröjan. Vi hann nämligen inte fixa en så kallad juniorövergång innan första februari, berättade PHC-sportchefen Jonatan Glader.