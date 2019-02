Westerberg vann sju lopp under säsongen och bland dem ett V86-lopp på Bodentravet med sin egen uppfödning Jetline.

– Att vinna lopp med en egen häst man fött upp och tränat slår allt, menade Nils och Kajsa var med på noterna och minns att hon plussat för outsidern i ATG-livesändningen den där soliga augustidagen när ingen spelar lyckades pricka in åtta rätt.

Den vältaliga galapubliken fick också höra ett "medley" med vassa kommentarer när kusktuffingarna Ove A Lindqvist (årets kuskchampion) och Hanna Olofsson (årets tränarchampion och årets kusk) ömsom berömde och ömsom häxade med varandra på podiet.

Publiken på plats fick också höra att Sandra Eriksson (årets lärling) är gravid. Bjöd rejält på sig själv gjorde även Robert Sandberg (årets komet) som vann sin första seger det år han fyllde 50.

Delägaren till årets treåring, Abrystir, Dan "Knodd" Renberg berättade tillsammans med tränaren Roger Nilsson hur hästen hamnade i deras ägo. Renberg har under fyra år som delägare i olika ägar konstellationer hos Nilsson varit med om att besöka vinnarcirkeln hela 38 (!) gånger fördelat på sex olika hästar (Lome Jarl, Dialog In, Åsakjappen, Mellby Dealer, Overlord Broline och Abrystir).

Kallblodet Skaffer Elden (Elisabeth Åström) tog hem kategorin årets äldre kallblod, Vindpärla årets sto och årets treåriga kallblod.

Galadriel Sisu (Petri Salmela) blev utsedd till årets tvåring. Salmela blev än en gång årets tränare. Hans Makethemark blev förstås galans kung med titlarna årets häst årets presation och årets äldre varmblod.. Den Älvsbyägde hästen vann ju bland annat miljonloppet Jubileumspokalen på Solvalla efter en enorm prestation.

– Vi siktade på Jubileumspokalen efter andraplatsen i Norrbottens Stora Pris bakom Propulsion. Makethemark var verkligen värd en stor seger, kommenterade Petri Salmela som berättade att han inte släppt tanken på Elitloppet och att Norrbottens Stora Pris är ett av huvudmålen under 2019.

Salmelas "årets fyraåring" Hesiod vann även han ett internationellt storlopp under säsongen. Apropå internationella storlopp erhöll Bodenstallet Wikstén ett specialpris för uppfödningen av Robert Bergh-tränade Mindyourvalue W.F som gjort succé i Frankrike, företrädesvis då i montéloppen på Vincennes där han löpt in miljonbelopp. Madelen Wikstén ärades också som årets amatörtränare.

I svärmen av alla vassa damkuskar, tränare, skötare som Bodentravet begåvats med uppmärksammades även Jenny Engfors framfart inom sporten. Jenny erhöll damklubbens hederspris.