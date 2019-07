I söndags sände vi BBK:s match mot Linköping City. Nu tar vår direktsända sport ett kortare sommaruppehåll. Den 27 juli återkommer satsningen med oförminskad styrka – och i höstpremiären får ni se ett möte som sticker ut på många sätt. Det handlar om division 5-mötet mellan Parkalompolo IK och Pol/Svanstein FF, som utgör årspremiären på Sveriges nordligaste naturgräsplan.

– En kul utmaning. Det känns som att man klarar vad som helst om man klarar av att sända därifrån. Det känns också exotiskt för mig som sörlänning att ens befinna mig på en så nordlig plats, säger östgöten Rickard Björling, som är ansvarig för vår satsning på direktsänd sport.

Parkalompolo IK spelar vanligtvis sina hemmamatcher på Lombias konstgräs i Kiruna, men har hittills under säsongen faktiskt endast spelat bortamatcher. Ett par matcher om året väljer man att spela på klubbens själsliga hemmaplan, Palovallen i Parkalompolo. Laget har just nu hela tre matcher mindre spelade än serieledande Överkalix IF, och kan få tätkänning om man vinner de matcher man sackar efter. Samma sak gäller Pol/Svanstein FF, som har en match mindre spelad än Överkalix.

– Den här matchen gäller mycket mer än bara kuriosa. Den är viktig för seriens utgång, konstaterar Rickard Björling.

Det är också klart att vi livesänder IFK Luleås två oerhört viktiga matcher mot Skellefteå (hemma 5 augusti) och Friska Viljor (borta 10 augusti). Med andra ord en riktig rivstart på höstomgången.

Kolla in vår livekalender nedan för andra godbitar som vi sänder!