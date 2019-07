Till tonerna av White Stripes ”Seven nation army” tog de svenska bronshjältarna från Frankrike plats på scenen på Götaplatsen i centrala Göteborg.

Sist ut: Caroline Seger.

Lagkaptenen fattade mikrofonen, blickade ut över tusentals svenska supportrar vars landslagströjor färgade Götaplatsen gul och blå, och började leta efter orden.

– Sverige, började hon.

– Vi älskar er allihopa. Det har varit helt enormt att känna ert stöd på plats och här hemma. Jag vill inte gråta men det här berör mig väldigt mycket. Ett stort, stort, tack, sade Seger i TV4:s sändning.

Även Nilla Fischer hyllade det svenska stödet.

– Det har betytt väldigt mycket. Efter all den support vi har fått hemifrån känner vi att vi är ett med fansen. Det är vi tillsammans som har skapat historia, sade Fischer.

Mittbacken, och alla på Götaplatsen, fick återigen se hennes matchavgörande nick på egen mållinje i slutet av bronsmatchen mot England.

– Det känns väldigt bra varje gång jag ser det. Det gäller att stå på rätt ställe ibland. Det gäller att använda pannbenet, sade Fischer om hennes nickräddning.

Fridolina Rolfö missade semifinalen mot Nederländerna, som Sverige förlorade med 0–1 efter förlängning, på grund av avstängning.

– Jag tror aldrig jag har svurit så mycket som under den matchen. Att det blev förlängning gjorde det inte bättre. Men jag var så stolt när jag satt där på läktaren, sade hon.

Innan dess hade landslaget färdats genom centrala Göteborg, från nationalarenan Gamla Ullevi till Götaplatsen.

– Det är helt magiskt. Jag kan inte fatta vad vi har ställt till med därborta, sade anfallaren Olivia Schough till TV4.

– Jag får rysningar. Man hamnar i en bubbla därborta i mästerskapet. Att komma hem till det här är helt underbart.

Senare på scenen tog Schough ton och sjöng ABBA.s ”Lay all your love on me”, en låt hon sjöng tillsammans med statsministern Stefan Löfvén (S) efter bronsmatchen i lördags.

Och Schough var inte ensam om att stå för en sånginsats. Det gjorde även Karl-Erik Nilsson, Svenska fotbollförbundets ordförande, som framförde en modifierad version av ”Vi är svenska fotbollsgrabbar”, VM-låten från 1974.

– Vi är svenska fotbollstjejer, sjöng Nilsson.