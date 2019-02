Segern kom inför drygt 700 vittnen på plats under innebandyns dag i Norrmalmia. Anrika meriterade AIK kom till Piteå med fem raka segrar i bagaget medan Wibax Piteå hade haft en tung period innan med fyra raka förluster i innebandyallsvenskan.

Wibax sattes under press när Joakim Nilsson visades ut för slag några minuter in i den första perioden. 05.54 prickade Nilsson assisterad av lagkaptenen Tobias Wiklund in ledningsbollen ur ingen vinkel alls. Nilsson själv var strax bakom AIK-målet med klubbspetsen decimetern framför. Ett riktigt konstmål.

Efter drygt halva inledningsperioden serverade Oskar Forsgren Isac Zerpe som ensam mot AIK-målvakten Jonathan Hjelm enkelt placerade in bollen.

Målet stod sig ändå till 19.59 i den andra perioden.

Då, med en sekund kvar av perioden, utökade Wibax Piteå sin ledning till 3–0 då Joakim Nilsson i powerplay petade in en retur efter skott från Erik Nilssons klubba.

Wibax Piteå stormade mot en seger – men AIK och Patrik Hagberg ville annat.

Först reducerade han till 3–1 och 3–2.

Och efter dryga halva den tredje perioden spelad prickade han in kvitteringen till 3–3. Detta i numerärt underläge.

Med fyra raka förluster och en tappad 3–0-ledning trodde nog de flesta i publiken på ytterligare ett poängtapp.

Då klev Erik Nilsson fram och satte matchavgörande 4–3 på pass av Elias Nyström med drygt två minuter kvar av matchen. AIK-målvakten Hjelm tappade in skottet från drygt halva planen.

– AIK är en mycket bra lag. Målvakten hade otur på ett par av målen men räddade vasst vid några andra tillfällen, säger segerskytten Nilsson.

AIK plockade ut målvakten och tryckte på för en kvittering under slutminuten men Wibax Piteå höll undan och när slutsignalen ljöd exploderade Norrmalmia i ett segerjubel..

Tre viktiga Wibaxpoäng i den jämna allsvenskan norra hade bärgats.