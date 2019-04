Den legendariska bluessångaren har fått en ny och större publik sedan hennes medverkan i "Så mycket bättre", vilket gjorde att hon turnerat runt bland Sveriges konserthus sedan början av februari. Under den turnén har hon bland annat uppträtt i Kulturens hus.

53-åriga Louise Hoffsten kommer från Linköping och har en lång karriär bakom sig, som tog fart på allvar i början av 90-talet med stora hits som "Let the best man win" och "Hit me with your lovething".

Bluessångerskan är den första offentliggjorda bokningen för Luleå Hamnfestival som genomförs mellan den 10–13 juli.

"Att leva upp till beskrivningar som folkkär och Sveriges bluesdrottning är det få artister som kan bära. Louise Hoffsten förtjänar och lever upp till dem båda", skriver arrangören på Hamnfestivalens hemsida.